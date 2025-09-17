Ciclismo – Chero Piping e De Gregorio: un altro weekend da protagonisti

MANTOVA Tra mountain bike e strada, il fine settimana ha regalato grandi soddisfazioni ai master del Chero Piping Team Sfrenati e alla paralimpica Teresa Angela De Gregorio del Ciclo Club 77. Sabato, i primi hanno dato spettacolo a Primiero (Tn) nella Mythos Marathon, anteprima del mondiale 2026: la gara permetteva di testare il percorso e ottenere le griglie di partenza per la rassegna iridata. Ottime le prestazioni dei ragazzi del presidente Dino Gasparini: Daniele Vincenzi 2° negli M1 sul percorso Classic; sul Marathon podio per Marco Malacarne (M2) e Alessandro Forni (M4), mentre Alessandro Menghini si è piazzato 4° negli M1.

Sulla strada, Teresa Angela De Gregorio ha confermato il suo talento: domenica a Pioltello (Mi), nella tappa del Giro d’Italia handbike, ha conquistato il 2° posto nella categoria Wh2, mantenendo salda la maglia rosa di leader e mostrando grande continuità di rendimento nelle gare di alto livello.