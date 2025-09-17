Tennis – Mantova incorona i nuovi baby campioni

MANTOVA Si sono svolti dal 7 al 14 settembre i Campionati Provinciali Giovanili di tennis, una manifestazione ormai consolidata nel calendario sportivo mantovano. Come da tradizione recente, la competizione si è disputata su più circoli della provincia, coinvolgendo un totale di 110 giovani tennisti, suddivisi nelle categorie Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16, maschile e femminile. Vediamo quindi nel dettaglio i risultati delle varie categorie.

Under 10. Il torneo si è giocato sui campi del Tennis Club Goito. Andrea Pompei del TC Mantova ha conquistato il titolo battendo Dario Borali della Canottieri Mincio con un netto 6-1 6-0. Tra le ragazze, Beatrice Dall’Acqua del Viadana TA si è imposta su Matilde Ligabue del Tennis Suzzara 6-0 6-1, dimostrando precisione e determinazione sin dalle prime fasi della finale.

Under 12. Al Circolo Tennis San Giorgio, Francesco Brink della Mutti&Bartolucci di Castiglione ha avuto la meglio su Samuele Ancellotti del CT San Giorgio 6-3 6-2, mentre tra le femmine Francesca Branchini della Canottieri Mincio ha superato senza difficoltà Melissa Kadin del TC Roverbella con un doppio 6-0, consolidando il suo percorso impeccabile nel torneo.

Under 14. Il Tennis Club Guidizzolo ha ospitato gli incontri. Nella kermesse maschile, Riccardo Giovannini del TC Mantova ha battuto Niccolò Sarzi Braga del Tennis Suzzara 7-6 6-2, mentre tra le ragazze Emma Pigozzi della Mutti&Bartolucci ha prevalso su Elena Baiocchi del TC Mantova per 6-2 6-1, dimostrando grande solidità tecnica.

Under 16. Anche questa categoria è andata in scena al Tennis Club Guidizzolo. Nel torneo maschile, Michele Bonfietti del TC Mantova si è imposto su Mattia Brunelli della Canottieri Mincio 6-0 6-3, mentre tra le femmine Sofia Gozzi della Canottieri Mincio ha superato Sara Dal Forno, compagna di club, con un doppio 6-1.

I Campionati Provinciali Giovanili hanno offerto una vetrina importante per i giovani talenti mantovani, permettendo loro di confrontarsi su campi di alto livello e di accumulare esperienza fondamentale per il futuro agonistico. Le finali hanno evidenziato grande qualità tecnica e determinazione tra i partecipanti, confermando la vivacità del movimento tennistico giovanile nella provincia. L’evento, organizzato con il coordinamento della Federazione Italiana Tennis e il supporto dei circoli ospitanti, ha rappresentato un momento di festa e competizione, con ragazzi e famiglie che hanno vissuto una settimana all’insegna dello sport e del fair play.