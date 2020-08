Ciclismo – Edo Affini di bronzo alla crono tricolore

MANTOVA Edoardo Affini della Mitchelton-Scott ce la mette tutta, ma contro un talento come quello di Filippo Ganna dell’Ineos nulla può fare e al termine di un test tirato dal primo all’ultimo dei 39 km percorsi è comunque riuscito a salire sul podio, facendo registrare il 3° tempo. Si è aperto ieri a Cittadella (Pd), con la conquista della medaglia di bronzo ai Tricolori, nella prova individuale contro il tempo, il lungo e prestigioso fine settimana del forte atleta di Buscoldo. Riuscire a fare meglio del riconfermato campione italiano è divenuto praticamente impossibile: Ganna, infatti ha completato la sua prova in un tempo di 45’ lasciando ad Alessandro De Marchi del Ccc Team la piazza d’onore con un ritardo di 50”. Nonostante il ritmo imposto da Affini, che ha concluso la sua fatica facendo registrare il tempo di 46’31”, lungo il tracciato ha dato il massimo, proponendo un’azione che per qualche istante gli aveva permesso di far registrare il miglior tempo assoluto, ma sotto lo striscione d’arrivo si è dovuto accontentare del 3° posto. Un risultato, a + 1’31’’ dal vincitore, che lascia al portacolori della Mitchelton-Scott l’amaro in bocca, benché si tratti comunque di un podio conquistato nell’ambito di una manifestazione di grande rilievo. Inoltre lo si può considerare un verdetto bene augurante per gli impegni continentali che lo attendono da lunedì sulle strade di Plouay (Fr).

Ad applaudire la prestazione fornita da Affini, in questa occasione vi erano pure il consigliere nazionale dell’Fci, Corrado Lodi ed il presidente del comitato provinciale di Mantova, Fausto Armanini. Il fine settimana agonistico prosegue oggi con le esordienti del Mincio Chiese, Maddalena Lodi Rizzini e Marina Filimon, che saranno impegnate a Bovolone (Vr).

Domani nella cittadina scaligera saranno impegnati invece i Giovanissimi, sia quelli del presidente Guido Morelli sia quelli del Ciclo Club 77, e gli Allievi diretti da Marco Bertoletti. Gli Esordienti in maglia gialloblu gareggeranno infine a Verona.