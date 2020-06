Cosap: dal Comune agevolazioni per aiutare i commercianti

CANNETO – La Giunta comunale guidata dal sindaco Nicolò Ficicchia , al fine di sostenere le attività che durante la chiusura per l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno visto ridursi inevitabilmente il reddito, ha approvato alcune misure agevolative del tributo Cosap, ovvero il Canone sull’occupazione di spazi e aree pubbliche. Il provvedimento è finalizzato all’adozione di strumenti di sollievo che possano agevolare la ripresa delle attività e riguarderà un’esenzione totale del canone per l’anno 2020, interessando diversi comparti produttivi. Bar, ristoranti, trattorie e attività di somministrazione di alimenti e bevande in genere, potranno ottenere la concessione di estendere la propria superficie di occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre, senza alcun onere aggiuntivo. «Pur nella consapevolezza – spiega il sindaco Ficicchia – che si tratti di un aiuto economico limitato rispetto ai danni subiti dalle attività nel periodo di forzata chiusura, confidiamo che l’iniziativa permetta e faciliti il ritorno ad una nuova normalità. Nei limiti del circoscritto perimetro di azione di un ente locale anche queste misure testimoniano l’impegno concreto e la costante attenzione dell’Amministrazione nei confronti della realtà economica e sociale della comunità”. Le attività commerciali avranno così più spazio all’aperto per compensare, almeno in parte, la riduzione del numero dei coperti soprattutto degli spazi interni. Per chi invece non aveva questi spazi sarà possibile fare richiesta con una nuova procedura. Gli arredi esterni dovranno rispettare le norme sul distanziamento minimo e le linee guida regionali stabilite per la prevenzione dal contagio. Per quanto riguarda le occupazioni con impalcature, ponteggi e cantieri, il Comune, al fine di agevolare la ripresa delle attività edilizie, sosterrà la spesa del canone dovuto a partire dal 1 luglio e fino al 31 dicembre dell’anno in corso, riconoscendo quindi indirettamente un contributo economico al richiedente dell’occupazione. Anche i commercianti del tradizionale mercato settimanale del mercoledì potranno usufruire di uno sconto relativamente al periodo di sospensione.