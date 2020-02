Salgano a 14 le vittime in Italia per Coronavirus

MILANO – Salgono a 14 i morti per Coronavirus “Stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’Istituto superiore di sanità per avere l’accertamento ufficiale spiega – comissario straoridnario Angelo Borrelli – I casi comunicati dalle regioni vengono sottoposti a un ulteriore test di conferma da parte dell’Iss. Secondo i dati delle regioni, infatti, le vittime ad oggi sono 14, e le ultime due persone sono morte in Lombardia. “Sono 528 le persone positive e di queste 278 sono in isolamento domiciliare e 159 ricoverati con sintomi , 37 in terapia intensiva”, ha aggiunto Borrelli. 282, secondo i dati dell’Iss, i contagiati