Rugby serie A Elite – New entry tra i rivieraschi: ecco il trequarti Gigli

Viadana Dopo l’annuncio del ritorno di Andrea Bronzini in giallonero, un altro ex Calvisano va a rinforzare la linea dei trequarti del Rugby Viadana 1970 per la stagione che scatterà nel weekend del 7/8 ottobre: si tratta di Filippo Gigli.

Filippo nasce a Roma il 9 settembre del 2002 e inizia a giocare a rugby all’età di 6 anni nella Rugby Roma, poi a 10 anni il passaggio alle Fiamme Oro, squadra che lo formerà fino alla scorsa stagione, dopodiché la chiamata del Rugby Calvisano. Nell’annata 2022/23 Filippo ha esordito con la maglia dei calvini in Top10. 92kg per 185cm, può giocare indistintamente centro ma anche ala. Tra i suoi “honours” la convocazione nel 2019 con l’Italia Under 18 nel match vittorioso contro la selezione irlandese. Dopo i primi test e l’inizio della stagione, Gigli è molto soddisfatto dell’ambiente giallonero. «Ho scelto il Viadana – spiega – perché credo abbia un progetto ambizioso che punta sui giovani e che vuole riconfermare le belle prestazioni dell’anno scorso e migliorarsi. Sicuramente mi aspettavo di trovare una squadra ben attrezzata e uno staff al completo e determinato a iniziare bene la stagione. Questo l’ho ritrovato e apprezzato anche una volta cominciati gli allenamenti con un bel gruppo unito, anche se ci conosciamo da pochi giorni. L’obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a vivere una stagione da protagonista nel campionato dando il 110% sia in partita sia in allenamento».

Il tecnico Gilberto Pavan descrive le caratteristiche di Filippo: «Gigli è un giovane promettente. Sicuramente a Viadana potrà giocare con continuità ogni settimana, se non con la prima squadra, con la cadetta in Serie A. Questo gli darà l’opportunità di crescere, di mettersi in mostra e ritagliarsi un suo spazio».