Ciclismo – Giovanissimi pronti per il Trofeo S. Benedetto Po di mtb

Mantova Mentre gli U23 e gli elite daranno spettacolo sulle strade mantovane dei Prati Stabili, il ciclismo giovanile uscirà dai confini provinciali. La juniores Maria Acuti del Biesse Carrera prenderà parte alla due giorni di Racconigi (Cn) che si aprirà oggi con la prova contro il tempo; domani quella in linea. Gli Esordienti maschi e femmine, invece, saranno a Borgo Valsugana (Tn) al via della Coppetta d’oro. Domani i riflettori saranno puntati sugli Allievi. In terra mantovana invece la scena sarà tutta per i Giovanissimi che animeranno il Trofeo San Benedetto Po. La quinta edizione della manifestazione, allestita a San Benedetto Po dal Chero Piping Team Sfrenati con la collaborazione del Comune e del Comitato provinciale Fci, sarà valida quale tappa del circuito Junior Cup Mtb Latteria San Pietro. Il circuito verrà ricavato sullo sterrato dell’argine del Po. La bandiera a scacchi verrà abbassata alle 10 e protagonisti saranno oltre 100 baby, maschi e femmine. A Cremona gareggeranno i Giovanissimi del Ciclo Club 77 mentre Mincio Chiese, Tatobike e Sporteven saranno alle prese, con le maglie del comitato provinciale, con il Trofeo Lombardia a Broni (Pa). Lo juniores Sergio Ferrari dell’Ecotek sarà a Rovigo e l’U23 Angelo Monister del Sam Vitalcare Dynatec, dopo la competizione svoltasi a Cesenatico, sarà oggi a Pescara mentre i pari categoria Stefano Leali, Kevin Lanzarotto e del Sissio Team saranno a Parabiago (Mi). (bio)