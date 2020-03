Ciclismo – Michael Bresciani: “Sfrutto la sosta per migliorare la forma”

MANTOVA Pausa forzata per Michael Bresciani. Il portacolori dell’Area Zero Vvf, come del resto molte altre formazioni continental, in questo fine settimana sono costretti ai box per le disposizioni emesse onde evitare il prolificare dei contagi del corona virus. Questo contrattempo non impedisce all’atleta virgiliano di proseguire il proprio lavoro di crescita sul versante della forma fisica. «Il blocco delle varie competizioni in calendario – precisa Bresciani – ha indotto lo staff tecnico a fermarsi. Ciò nonostante da parte mia sto proseguendo con il programma di lavoro predisposto dal ds».

Un inizio di stagione diverso da quello che avevi ipotizzato e che comunque ti ha permesso di metterti in evidenza nelle gare alle quali hai preso parte?

«Francamente poteva andare meglio. Certo non sono al top della forma, ma alla S. Geo, ad esempio, ero riuscito a restare con i primi sino a pochi passi dal traguardo. Poi ho dovuto accontentarmi del 12° posto».

Come giudichi questo inatteso stop?

«Avrei, ovviamente, preferito gareggiare. Comunque se queste sono le decisioni alle quale attenersi ben venga. Da parte mia affronto questa sosta inattesa con il medesimo impegno che sto ponendo dall’inizio della stagione. L’obiettivo è quello di proseguire con il programma di allenamenti stilato dai miei tecnici per migliorare la condizione di forma».

Stai lavorando con i compagni di squadra in Liguria oppure…?

«In questo periodo gli allenamenti li svolgo sulle strade del Lago di Garda dove posso trovare percorsi con varie caratteristiche tecniche. Inoltre di tanto in tanto sono impegnato in un allenamento specifico che mi porta a pedalare per almeno cinque ore consecutive».

Alla luce di quanto sta avvenendo hai già una data per la ripresa dell’attività agonistica?

«Sì. Dovrei partecipare il prossimo 15 marzo ad una gara in Svizzera, a Bellinzona».

Intanto ieri, per quanto riguarda l’altro pro mantovano Edoardo Affini, in Belgio nella 75ª Omloop Het Nieuwsblad ha chiuso nel gruppo. Oggi per l’atleta della Mitchelton-Scott la 72ª Kuurne-Bruxelles-Kuurne.