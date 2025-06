Ciclismo Mtb – La carica dei Giovanissimi campioni provinciali

OSTIGLIA Ieri pomeriggio si è svolto il Trofeo Mtb Ostiglia Sporteven Memorial Loris, manifestazione che ha assegnato le maglie di campioni provinciali mtb 2025 per la categoria Giovanissimi maschi e femmine. L’evento, valido come quarta prova dello Junior Cup Mtb Latteria San Pietro, è stato organizzato con grande entusiasmo e professionalità dallo Sporteven, con il patrocinio del Comune di Ostiglia e la collaborazione del Comitato provinciale Fci. Sul circuito ricavato all’interno del parco pubblico di Ostiglia, oltre 100 giovani atleti, suddivisi in sei categorie, si sono dati battaglia offrendo spettacolo e gare emozionanti. Ognuna delle sei gare ha permesso ai partecipanti di esprimersi ai massimi livelli, conquistando gli applausi calorosi del pubblico presente lungo il tracciato. Hanno preso parte alla competizione circa una quindicina di squadre, tra cui spiccavano i virgiliani dello Sporteven, del Chero Piping Team Sfrenati e dell’Mtb Novagli. A salire sul gradino più alto del podio e indossare la prestigiosa maglia biancorossa di campione provinciale sono stati: nella G1 Nathan Sermidi dello Sporteven, quinto nella gara ma primo tra i mantovani; nella G2 Alessandro Maccari del Chero Piping Team Sfrenati, sedicesimo assoluto; nella G3 Martina Flaviani dell’Mtb Novagli, seconda assoluta e prima tra le femmine, mentre tra i maschi Filippo Mantovani si è piazzato sesto; nella G4 Francesco Favalli dello Sporteven, secondo; nella G5 doppietta dell’Mtb Novagli con Linda Buttani seconda e Daniele Orizio terzo; infine nella G6 Alessio Azzolini dello Sporteven, secondo. Da segnalare anche gli ottimi piazzamenti degli altri bikers mantovani: nella G1 Diego Corradi e Cesare Metalli rispettivamente nono e decimo; nella G3 Leonardo Busselli settimo, David Nicolau nono e Mattia Delpietro decimo; nella G5 si sono distinti Emma Pozzani con un terzo posto, seguita da Nicolò Cecchin e Elena Nicolau quarti, Tommaso Melchiori quinto e Pietro Tognolo sesto. Infine, nella G6, Pietro Ruggeri ha conquistato un ottimo terzo posto, con Lorenzo Soriani sesto, Luca Pavani ottavo e Pietro Cerini decimo. Alla manifestazione hanno assistito anche diverse autorità sportive locali, tra cui il presidente provinciale della Fci, Fausto Armanini, affiancato dal vice Giovanni Comparin e dal responsabile del settore fuoristrada Stefano Lodi Rizzini, che hanno espresso soddisfazione per la riuscita della competizione e l’alto livello dimostrato dai giovani atleti.