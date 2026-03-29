Ciclismo – Sprint regale di Fiorin al Gp della Possenta

Ceresara È stato di Matteo Fiorin della Solme Olmo l’acuto vincente nel 75° Gp Fiera della Possenta. Motivo di soddisfazione, al termine, ve ne sono stati anche per gli sportivi mantovani grazie al 7° posto di Kevin Lanzarotto del Sissio Team e all’inserimento nella fuga principale di giornata del compagno di squadra Andrea Godizzi. Come da pronostico, la gara di valore nazionale svoltasi ieri pomeriggio a Ceresara e allestita, con grande professionalità e passione, dai dirigenti dell’Uc Ceresarese, si è conclusa con la più tradizionale delle volate ovvero quella con il gruppo che si è presentato sul rettilineo d’arrivo a ranghi compatti. La manifestazione, inserita nel programma dell’antica Fiera della Possenta, ha rispettato le attese del pubblico delle grandi occasioni presente lungo i 9,900 km del circuito. Un tracciato ripetuto 14 volte sino a completare la distanza di 138,600 km e affrontato dai quasi 200 protagonisti alla ragguardevole media dei 47 km/h. In cabina di regia insieme al gruppo presieduto da Simone Pezzini vi erano pure la Regione Lombardia, il Comune di Ceresara e il Comitato provinciale Fci. Sul piano agonistico la competizione ha proposto grandi emozioni sin dal primo giro. Più o meno a metà percorso sono usciti allo scoperto una quindicina di atleti che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 30”. All’inizio del penultimo giro il gruppo ha agganciato le ruote dei fuggitivi e da quel momento non c’è stato spazio per nessun altro tentativo di affondo. A 250mt dal traguardo si è portato al comando Matteo Fiorin, che sotto lo striscione d’arrivo ha anticipato lo svizzero Mats Poot del Vc Mendrisio e Andrii Zozulia della Nazionale Ucraina. Ad assistere alle varie fasi della manifestazione vi erano tra gli altri: il sindaco di Ceresara Francesco Guarneri, il titolare della Geoterm Daniele Arioli, il consigliere regionale dell’Fci Adriano Roverselli, il presidente provinciale dell’Fci Fausto Armanini, con il suo vice Giovanni Comparin e i consiglieri Stefano Lodi Rizzini e Giorgio Papa. L’appuntamento ceresarese tra le altre cose era valido quale seconda prova del 31° Prestigio d’Aro Alè. Oggi, oltre al Gp della Battaglia in programma a Montanara, gara sempre di valore nazionale e sempre riservata agli Under 23 ed elite, da seguire con particolare attenzione gli impegni fuori provincia che avranno come protagonisti: l’U23 Angelo Monister dell’Hopplà Petroli Firenze a San Gimignano (Si); le juniores Giulia Santella del Mendel Speck e Irene Ferrari del Vo2 a Vignola (Mo) e le Esordienti e Allieve dell’Allgor Tatobike a Legnano (Mi).