Calcio Juniores Provinciale – Il Porto tiene la Mantovana a distanza di sicurezza: +5

Mantova La 26ª giornata del campionato Juniores conferma che la corsa al titolo è ormai un affare a due: Porto e Mantovana, divise da cinque punti a quattro turni dalla fine. La capolista Porto non sbaglia e supera 2-0 la Serenissima, mantenendo il comando con 59 punti. Risponde la Mantovana, che piega di misura la Ceresarese (1-0 con gol di Jallow) e resta in scia a quota 54. Alle spalle rallentano le inseguitrici: la Roverbellese cade con il Borgo Virgilio (1-2), mentre il Gonzaga supera l’Ostiglia e aggancia proprio i gialloverdi al terzo posto. Successo largo per il Quistello: 5-0 sullo Sporting Pegognaga. In coda vittorie importanti per River (3-0 a La Cantera) e Segnate (2-1 a Volta). Si torna in campo sabato per anticipare la 30esima giornata.

RISULTATI

Mantovana-Ceresarese 1-0

River-La Cantera 3-0

Gonzaga-Ostiglia 1-0

Roverbellese-Borgo Virgilio 1-2

Voltesi-Segnate 1-2

Porto-Serenissima 2-0

Quistello-Sporting Pegognaga 5-0

Riposa: Union Colli Morenici