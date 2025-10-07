Ciclismo Under 23 – Fari sul prestigioso Gp Calvatone. I mantovani Lanzarotto, Cordioli e Lavelli vogliono lasciare il segno

Calvatone (Cr) Con la 75ª edizione del Gp Calvatone Memorial Giancarlo Cerutti la stagione agonistica, per quel che concerne gli Under 23 ed elite, entra nella sua fase conclusiva.

Anche se in questo periodo vi sono squadre che hanno già appeso le bici al chiodo, chiudendo di fatto il 2025, l’appuntamento di Calvatone vede importanti numeri. Alla prestigiosa corsa, proposta dal Veloclub Cremonese in collaborazione con la Pro Loco Bedriacum e l’Amatoriale Piadena, prenderanno parte più di 120 atleti e tra loro vi saranno anche i mantovani del Sissio Team ovvero Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli e Gianluca Cordioli. Anche quest’anno la competizione, che si terrà nella cittadina cremonese alle porte della nostra provincia, sarà di prestigio nazionale e per questo sono attesi tra il pubblico anche i tecnici di alcune squadre Continental e Professional, che terranno sotto osservazione alcuni atleti, da inserire in seguito nella propria rosa per la prossima stagione. La gara si svolgerà su un circuito cittadino di poco meno di 3 km che gli atleti dovranno affrontare per 37 tornate, così da completare una distanza complessiva di 100 chilometri. La bandiera a scacchi verrà abbassata alle ore 14.30, e da quel momento sarà fondamentale il lavoro delle squadre, chiamate a gestire ogni fase della corsa con attenzione e strategia.

Il ritmo potrebbe essere altalenante, con tentativi di fuga e continui rilanci, ma l’obiettivo sarà quello di tenere compatto il gruppo, evitando sorprese. Il finale, salvo colpi di scena, si preannuncia incandescente, con i velocisti pronti a giocarsi la vittoria allo sprint. Occhi puntati sui treni delle formazioni più attrezzate, che dovranno impostare la volata perfetta per salire sul gradino più alto del podio. Sarà una gara intensa, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Paolo Biondo