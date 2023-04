Ciclismo – Under 23 virgiliani tra Coppa Ardigò a Pessina e Gp Liberazione a Roma

Mantova La ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, il ciclismo mantovano la festeggia partecipando ad alcune delle competizioni più prestigiose in programma in varie località del Paese. Prima però di passare in rassegna i vari appuntamenti odierni, vale la pena compiere un piccolo passo a ritroso per sottolineare i risultati conseguiti ieri.

A Roma, in occasione del Gp Liberazione, test riservato alla categoria juniores, Angelo Monister del Team Giorgi ha conquistato in quarto posto, a un passo dal podio quindi. Oggi niente riposo per lui perché sarà impegnato a Camignone (Bs). E nona piazza per Tommaso Salami del Biringhello, in sella oggi per partecipare al Gp Liberazione in programma a Massa. Anche Kevin Lanzarotto, Damiano Lavelli, Riccardo Grazioli e Andrea Godizzi del Biesse Carrera saranno schierati sulla linea di partenza della competizione in programma a Camignone (Bs), mentre il pari età Sebastiano Turina del Pedale Scaligero andrà a cercar gloria in quel di Monfalcone alla Coppa Montes. L’Under 23 Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia oggi prenderà parte alla Coppa Ardigò a Pessina Cremonese (Cr). Nella gara prevista nella località cremonese si misurerà anche l’U23 Andrea Morelli del Team Mazzola. Tra i protagonisti dell’internazionale Gp di Liberazione, in programma a Roma, vi saranno anche i mantovani Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team e Diego Ressi della General Store. Oggi in gara vi saranno anche gli Allievi del Mincio Chiese a Villazzano (Tn) e Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli ad Albergo (Ar) nel Gp Liberazione.

La panoramica si chiude con gli Esordienti del Mincio Chiese e le Esordienti e le Allieve del Gioca in bici Oglio Po che proveranno a lasciare il segno a Crema.

Paolo Biondo