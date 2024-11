Ciclocross – Giulio Zunica s’impone alla Beltrami Cx Cup

Montecchio Emilia (Re) Ancora una domenica di gioie per il ciclismo giovanile mantovano impegnato nel ciclocross. A Montecchio Emilia (Re), ieri a cogliere i risultati migliori sono stati i portacolori dello Sporteven e del Mincio Chiese. Per il team del presidente Guido Morelli il G6 Giulio Zunica ha confermato il proprio momento propizio andando a cogliere il successo nella Beltrami Cx Cup, test che tra le altre cose ha assegnato per tutte le categorie agonistiche la maglia di campione regionale dell’Emilia Romagna. Perfetta sotto tutti i punti di vista la prova fornita dal giovane atleta mantovano che dimostra tutta la sua versatilità in ambito ciclistico, visto che non solo nel ciclocross è un protagonista di stagione. Nell’mtb e su strada ha ottenuto importanti risultati che lo proiettano tra gli Esordienti nella prossima stagione con ottime chance per conquistare brillanti risultati. Sul podio sui prati reggiani è salita anche l’allieva Vittoria Girardi che si è piazzata al 2° posto; la piazza d’onore, poi, l’ha colta anche Elisa Traldi tra le Esordienti. In questa categoria da sottolineare anche il 3° posto firmato dalla sorella Emma.

Restando sul podio e sull’ultimo gradino è salita pure l’elite Iris Rolfini che sta attraversando un periodo particolarmente positivo in questa stagione di ciclocross, visti i ripetuti piazzamenti tra le prime tre raggiunti nella categoria Donne Open. Anche tra gli Esordienti maschi e gli Allievi sono da sottolineare due positivi risultati. Giovanni Busca si è piazzato al 6° posto e Matteo Raisi 8° tra gli Esordienti del secondo anno, mentre Lorenzo Atti tra gli Allievi del 1° anno è giunto 12°.

Uscendo dall’ambito agonistico per gli sportivi e gli appassionati del ciclismo da ricordare che questa mattina alle 10 a Rivalta sul Mincio verrà dato l’ultimo saluto al già presidente del Pedale Rivaltese ed fondamentale dirigente degli Amici del Pedale Rivaltese, Aldo Ghidetti. Al fianco dei suoi cari vi saranno anche i dirigenti del Comitato provinciale Fci e quelli dei vari team virgiliani.

Paolo Biondo