Automobilismo – Solferino Pecso in evidenza. Autocross: Savazzi campione

Solferino Periodo particolarmente positivo per la Solferino Rally Pecso. Il cavallo di battaglia Mattia Zanini su Citroen Saxo, vincendo la gara di Formula Driver di Acquafredda (Brescia), si è aggiudicato anche il Campionato Racing Off Road. Sempre ad Acquafredda primi di classe Lorenzini/Fiat X1/9 e Cimarosti/Fiat 600kit mentre al terzo posto troviamo Merighetti/Peugeot 106 Kit e Mazzoleni-Guidetti/Citroen C2K10.

Nell’ultima gara di Autocross del Trofeo Unicef a Veronella (Vr) Filippo Savazzi/Kart Cross, chiudendo al secondo posto, vince il Campionato di categoria mentre Danilo Arnaldini/A112 Abarth si classifica in seconda piazza.

Il prossimo fine settimana Treccani leggerà le note a Caveglia al Rally della Lanterna (Genova) sulla Peugeot 106 Gr.A per la Finale Nazionale di Coppa Italia.