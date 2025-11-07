Futnet – L’Italia capitanata da Staniste si fa valere a Madrid: brilla Nicolaescu

MADRID (Spa) Buone prestazioni per la rappresentativa italiana di Futnet, impegnata lo scorso weekend nel torneo internazionale “Futnet Kings Cup” disputato a Coslada, nei pressi di Madrid. Gli azzurri, guidati dal Ct-giocatore Ovidiu Staniste, hanno affrontato le selezioni di Irlanda, Bulgaria, Coslada e Spagna, mettendo in mostra solidità e spirito di squadra in una competizione di alto livello tecnico. Nel singolo si è distinto il 19enne Cristian Nicolaescu, talento residente nel Veronese che ha stupito per maturità e precisione. Dopo aver vinto il girone superando Spagna e Bulgaria, il giovane azzurro si è fermato solo in semifinale, sconfitto dal più esperto rappresentante dell’Irlanda al termine di un match combattuto e spettacolare. Nel doppio, l’Italia ha confermato i progressi di un gruppo in crescita, raggiungendo la semifinale dopo una brillante vittoria contro la Spagna e arrendendosi solo alla solida formazione dell’Ungheria. Meno fortunato, invece, il triplo, in cui gli azzurri, pur fiduciosi alla vigilia in un cammino positivo, non sono riusciti ad incidere, come invece accaduto nelle altre due categorie, uscendo di scena anzitempo.