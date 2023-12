Apam, oggi servizio navette fino alle 20

MANTOVA Apam informa che gli orari del servizio di trasporto pubblico urbano e interurbano, durante il periodo delle festività natalizie, presenteranno come di consueto alcune modifiche. Fino a domenica 7 gennaio il servizio di trasporto verrà effettuato in modalità ridotta come da giorni feriali non scolastici. Fa eccezione il Veneto con le scuole aperte venerdì 5 gennaio per cui verranno garantite le corse dirette agli istituti scolastici. Oggi, giorno della vigilia di Natale, alcune linee del trasporto pubblico urbano termineranno in anticipo il servizio e non verranno effettuate le seguenti corse: linea 12 delle ore 20.05 in partenza da Libertà 1 e delle ore 20.21 in partenza da Boma; Navetta da Parcheggio Te tutte le corse dopo le ore 20 (ultima corsa in partenza alle ore 19.48); Navetta da Campo Canoa tutte le corse dopo le ore 20 (ultima corsa in partenza alle ore 19.55). Domani, giorno di Natale, il servizio interurbano sarà sospeso per l’intera giornata mentre il servizio urbano sarà attivo a partire dalle ore 14.30 e seguirà la normale programmazione dell’orario festivo. Martedì modalità