Aria nuova in due parchi di Castiglione, concessioni per i prossimi 12 anni

CASTIGLONE – Cambia, forse, la gestione dei chioschi di due importanti parchi della cittadina: di parco Desenzani e del parco che si trova a Grole. Le nuove concessioni dureranno ben 12 anni, garantendo dunque al concessionario la possibilità di un lavoro vero e proprio, con progetti e quanto correlato, per oltre un decennio.

I due relativi bandi sono stati pubblicati dal Comune già qualche tempo fa e scadranno il prossimo 17 gennaio, data entro la quale eventuali soggetti interessati dovranno presentare tutta la documentazione necessaria.

Al momento già da tempo i chioschi dei due parchi castiglionesi sono gestiti da altrettanti soggetti il cui contratto con il Comune scadrà nella giornata di domani. Dopo il prossimo 17 gennaio, è previsto il cambio della guardia. O forse no. Gli attuali gestori, infatti, potrebbero ripresentarsi ed eventualmente ottenere la concessione. Rispetto alla situazione attuale, la gestione del verde non sarà più affidata ai gestori dei chioschi ma ad Indecast, che cura tutto il verde pubblico della cittadina. Dal canto loro, i gestori dovranno provvedere a rendere disponibile il wifi gratuito nell’area del chiosco e a progettare e realizzare attività e promozione del parco e del chiosco stesso.

«Si tratta – afferma il sindaco Enrico Volpi – di un’opportunità importante, che consente ai gestori di realizzare progetti a lungo termine dal momento che la concessione dura 12 anni, per lavorare, offrire lavoro e valorizzare le nostre aree verdi».

Giovann Bernardi