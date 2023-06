Ciclismo – Cordioli e Marocchi al via del Giro Next Gen. Giovanissimi a Curtatone

Mantova Il fine settimana del ciclismo mantovano si è aperto ieri con positivi piazzamenti. L’under 23 Pietro Tarocco, del Pedale Scaligero, a Pordenone, in occasione della terza tappa del Master della Pista, ha conquistato il 4° posto nella corsa a punti ed il 5° nell’eliminazione. Per quel che concerne le corse su strada, ieri a Puegnago sul Garda si è disputato il campionato lombardo juniores e Matteo Visioli, del Biringhello, ha concluso al 9° posto.

E veniamo agli appuntamenti domenicali. La giornata si apre di buon mattino, alle ore 9.15, con il primo start a Levata del Trofeo Città di Curtatone, seconda tappa del Gp Allgor, dedicato alla categoria Giovanissimi. A questa kermesse, organizzato dall’Allgor Tatobike, prenderanno parte più di 140 giovani atleti compresi naturalmente i portacolori dei team mantovani.

Per quanto concerne le altre categorie, gli Esordienti, maschi e femmine, e le Allieve saranno di scena a Molinette di Mazzano (Bs), gli Allievi a Casazze (Bg) e gli Juniores a Sarezzo (Bs), a Solbiate Arno (Va), a San Biagio Callalta (Tv) e ad Arcade (Tv).

Sul versante dei dilettanti sottolineiamo con un pizzico d’orgoglio che saranno due i mantovani al via della prima tappa del Giro d’Italia Next Gen Under 23. A difendere i colori virgiliani nella corsa rosa, infatti, saranno Gianluca Cordioli, che ha già assaporato il gusto della vittoria in questa porzione della stagione, e Tommaso Marocchi: entrambi vestono i colori del Sissio Team. Si parte con una cronometro breve e veloce, con partenza e arrivo ad Agliè. Sono 9,4 km adatti agli specialisti, con una piccola insidia nel finale, la salitella al 4% che porta al castello di Agliè.