Calcio dilettanti, i campionati al via

Mantova E’ il grande giorno: oggi si torna finalmente in campo. Dopo il prologo di Coppa, si comincia a fare sul serio. Partiamo dall’Eccellenza: Castellana e Castiglione iniziano questo pomeriggio con due confronti casalinghi. I biancazzurri di Giovanni Arioli ospita gli orobici della Juvenes Pradalunghese. «Squadra ostica – afferma Arioli -, andremo in campo per fare la nostra partita». Gli fa eco l’uomo mercato Gianluca Manini: «Gara difficilissima, siamo all’inizio e i pericoli sono tanti. Affrontiamo un team che riparte da un girone di ritorno in cui non aveva mai perso e che ha effettuato un buon precampionato. Noi siamo pronti, ma serve la massima attenzione». Rientrano Okou Okou, Omorogieva e Secli, assenti Dossena e Roversi. Dal canto suo il Castiglione per inversione di campo ospita al Lusetti il Cellatica. Assente Bagatini per squalifica. «Contro una neopromossa dobbiamo dimostrare di essere in crescita – dice mister Fabio Esposito -, il lavoro sta cominciando a dare i suoi frutti. Attenzione però al Cellatica, che vorrà debuttare al meglio».

Al via anche la Promozione: l’Asola ospita allo Schiantarelli il Gussago: «Avversario inedito – osserva mister Mauro Franzini -, dobbiamo subito dimostrare di essere quelli della scorsa stagione». «Siamo fiduciosi – aggiunge il ds Roberto Sandrini – i nuovi si sono già integrati e vogliamo partire al meglio». Assenti Cherubini, Sarzi Amadè e Brentonico, incerti Ghigi e Agazzi. Dal canto suo l’Union Team Marmirolo di Matteo Tenedini è ospite della retrocessa Pavonese, corazzata che proverà a risalire subito. «Sulla carta impegno tosto e difficile – dice il ds Alessandro Capelli -, proveremo a dire la nostra contro una big». Esordio casalingo al Vicini col Vobarno per la neopromossa Governolese di Giuseppe Brentegani. C’è il Vobarno: «Esordio tosto – sottolinea il ds Giuseppe Franchini -, contro uno dei team più attrezzati. Nei primi quattro turni il calendario ci riserva formazioni competitive. Dobbiamo reagire, dimostrando di non essere quelli visti contro lo Zingonia. L’organico è tutto nuovo, dobbiamo cercare di partire col piede giusto». A Ghedi è di scena il San Lazzaro di Makris Petrozzi è ospite dello Sporting Brescia, out Negrini: «Assenza pesante – dice il ds Michele Jacopetti -, gara complicata, ma siamo determinati». Partenza in trasferta anche per la Poggese, che bagna il ritorno in categoria sul campo dello Sporting Brescia.

Al via anche la 1ª Categoria: Gonzaga-Curtatone, Serenissima-Suzzara e Medolese-Villi sono i primi derby mantovani. In Seconda, Acquanegra-Rapid inaugura il girone cremonese, in quello mantovano riflettori su Atletico-Ceresarese e Quistello-Borgo Virgilio. Start pure per la Terza: Pego-La Cantera è derby tra retrocesse in cerca di riscatto.

