La Voce piange Gianfranco Bocca, storica firma del calcio dilettanti

Se n’è andato improvvisamente, nella notte tra mercoledì e giovedì, il nostro Gianfranco Bocca, firma storica della Voce sin dall’inizio della nostra avventura, nel 1993. Aveva da poco compiuto 81 anni. In quasi tre decenni Gianfranco aveva raccontato sulle nostre pagine soprattutto il mondo del calcio dilettanti, cogliendone le sfumature più o meno evidenti, grazie alla sua lunga esperienza dentro e fuori dal campo. In precedenza Gianfranco aveva seguito il calcio dilettanti per la Gazzetta, per la quale aveva svolto fino alla pensione il lavoro di tipografo.

Con lui se ne va un pezzo di storia del nostro giornale. In questo triste momento ci stringiamo alla moglie Alida e ai figli Marina e Matteo. I funerali avranno luogo sabato 6 marzo partendo alle ore 9.40 dalla Casa Funeraria “Maffioli” per la Chiesa di Sant’Antonio.