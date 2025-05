MANTOVA L’esperto Gianluca Aureliano arbitra la sfida del Martelli tra Mantova e Catanzaro: il fischietto bolognese torna in riva al Mincio a distanza di qualche mese dopo la direzione di Mantova-Sampdoria 2-2. Si tratta del secondo incrocio in carriera con il Mantova, il quinto con il Catanzaro che con Aureliano arbitro non ha mai vinto. Al Var l’internazionale Marco Guida.