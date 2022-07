Sfruttava operai clandestini: imprenditore cinese arrestato dai carabinieri a Castiglione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri del NIL dell’Ispettorato Territoriale di Mantova con i militari delle Stazioni di Castiglione delle Stiviere e di Piubega, hanno arrestato, nel corso della notte, il titolare di un laboratorio tessile di Castiglione delle Stiviere – un uomo di nazionalità cinese – per il reato di sfruttamento della manodopera clandestina.

I militari hanno eseguito il controllo e segnalato alla Procura che il titolare del laboratorio aveva impiegato in totale 27 lavoratori, 16 dei quali in nero. Otto dei sedici irregolari, peraltro, erano risultati privi del permesso di soggiorno.

A seguito delle violazioni riscontrate, nei confronti dell’azienda è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per occupazione di lavoratori senza regolare assunzione e per gravi violazioni in materia di sicurezza (omessa redazione del Documento Valutazione Rischi e del piano di evacuazione antincendio).

Dopo la convalida dell’arresto richiesta dalla Procura di Mantova, è stato celebrato il processo con il rito direttissimo e l’uomo ha scelto il patteggiamento, con conseguente applicazione di una pena ridotta di un terzo, pari a 1 anno e 2 mesi di reclusione e al pagamento di una sanzione di 4.000 euro (pena sospesa), nonché al pagamento della sanzione accessoria di 14.384 euro.