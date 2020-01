MANTOVA, PANCHINA A GARZON E CUFFA

Mantova Dopo l’esonero di Lucio Brando, comunicato questa mattina, il Mantova ha già scelto i sostituti: si tratta di Matias Cuffa e Gianluca Garzon. La scelta è stata annunciata dal presidente Masiello e dal vicepresidente Pecchini in una conferenza stampa oggi pomeriggio in Viale Te. Cuffa, 38 anni, ha appeso gli scarpini al chiodo alla fine della scorsa stagione, e ricopriva il ruolo di allenatore della Juniores Nazionale biancorossa. Garzon, 49 anni, ricopriva invece il ruolo di vice allenatore di Brando in prima squadra.