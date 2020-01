Mantova Prima vittoria del 2020 per il Mantova, che al Martelli batte 2-1 la Sammaurese. Ma il risultato non rende giustizia alla prova dei biancorossi, che hanno dominato il match andando sul 2-0 (Scotto e Giorgi) fino all’88’ quando i romagnoli hanno inaspettatamente accorciato le distanze e messo paura ai ragazzi di Brando. Alla fine i tre punti, più che meritati, sono comunque arrivati. Domenica prossima trasferta a Sorbolo contro il Lentigione.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli di Mantova, dove sta per andare in scena Mantova-Sammaurese. I biancorossi, che tornano a giocare in casa dopo un mese, cercano il primo successo del 2020 per consolidare il primato in classifica. Brando deve fare a meno degli squalificati Dellafiore e D’Iglio, e dell’infortunato Valentini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA-SAMMAURESE 2-1

Mantova: Adorni; Galazzini, Carminati, Venturini (77′ Serbouti), Lisi; Minincleri (64′ Finocchio), Mazzotti (83′ Navas), Giorgi (68′ Pavan); Guccione, Altinier (89′ Aldrovandi), Scotto. A disp.: Athanasiou, Musiani, Campagnari, Cortese. All.: Brando.

Sammaurese: Baldassarri, Merciari, Nicoli, Dalmasso, Santoni (55′ Noschese), N. Lombardi (80′ Brighi), L. Lombardi (78′ Solla), Scarponi, Pieri, Costantini (78′ Diop), Deniku (55′ Lisi). A disp.: Ramenghi, Mingucci, Rosti, Borghi. All.: Protti.

Arbitro: Ignazio Crescenti di Trapani (assistenti: Marconi di Lucca e Lisi di Firenze)

Reti: 44′ Scotto, 53′ Giorgi, 88′ Dalmasso

Note: ammoniti: Venturini, N. Lombardi, Mazzotti. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 1′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

94′ Bel destro di Finocchio, Baldassarri respinge.

92′ Finale pericoloso per il Mantova, che sembra essersi impaurito dopo il gol dei romagnoli.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Esce Altinier, entra Aldrovandi.

88′ La Sammaurese accorcia sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il tocco decisivo è di Dalmasso.

87′ Intanto il Fiorenzuola, che perdeva in casa con l’Alfonsine, ha ribaltato il punteggio e ora vince 2-1.

83′ Brando richiama in panchina Mazzotti e inserisce Navas.

82′ Clamorosa occasione fallita da Guccione, lanciato da Scotto tutto solo davanti al portiere che respinge la sua conclusione.

81′ Il Mantova gestisce agevolmente il doppio vantaggio.

77′ Esce Venturini, al suo posto c’è Serbouti.

74′ Cartellino giallo per Mazzotti, che era in diffida e salterà la prossima partita.

68′ Esce Giorgi ed entra Pavan.

67′ Scotto per Guccione, sinistro rasoterra che il portiere blocca a terra.

66′ Lampo della Sammaurese con un inserimento di Costantini, palla a lato.

64′ Primo cambio nel Mantova: esce Minincleri (applauditissimo), entra Finocchio.

63′ Applausi per i biancorossi. Guccione per due volte nel giro di un minuto sfiora il terzo gol.

59′ Mantova assoluto padrone del campo.

53′ Raddoppio del Mantova!!!!!! Splendido cross di Minincleri e altrettanto splendida spaccata di Giorgi che trafigge Baldassarri.

51′ Destro di Guccione che cerca l’angolino basso, nulla di fatto.

47′ Punizione di Scotto da posizione invitante, ma il bomber sardo centra la barriera.

Squadre di nuovo in campo. Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo.

Primo tempo

45′ Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo.

44′ Gol del Mantova!!!!!!!!!Serie di batti e ribatti in area. Ci prova Altinier, poi Scotto e poi ancora Altinier fino al destro vincente di Scotto che trova il pertugio giusto e infila il portiere.

39′ Ultime fasi del primo tempo. Si è allentata la pressione del Mantova.

35′ Rasoterra di Costantini, la palla è destinata a uscire ma Adorni per sicurezza tocca e regala un corner ai romagnoli. Nulla di fatto dalla bandierina.

32′ Rimpallo, la sfera giunge ad Altinier che rapidamente si gira ma colpisce debolmente.

31′ Cresce il Mantova, ma il gol non arriva.

30′ Tiro cross di Scotto, Altinier prova la deviazione di testa, alto.

28′ Grande intervento di Baldassarri su colpo di testa di Scotto da distanza ravvicinata: il portiere alza in corner.

25′ Leggerezza di Adorni su rinvia ma la Sammaurese non ne approfitta.

22′ Lancio di Giorgi per Guccione, diagonale e palla a lato di poco.

18′ Traversone di Giorgi, Scotto in elevazione ma la palla è alta e l’attaccante non riesce a darle forza.

16′ Ammonito Venturini. Punizione dalla sinistra per gli ospiti: batte Costantini, Adorni blocca senza patemi.

10′ Colpo di testa di Scotto centrale.

8′ Prima occasione per il Mantova con Altinier che riceve da Guccione e prova a battere in rete in acrobazia, ma l’occasione sfuma.

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Sammaurese in nero.