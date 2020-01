Calcio Juniores Provinciale – Il Castiglione riparte a tutto gas

Mantova Non sembra essersi fermato nemmeno per un giorno il campionato Juniores. I rapporti di forza sono rimasti sostanzialmente immutati: il programma, e di conseguenza la classifica, non fa registrare particolari stravolgimenti. Il Castiglione è ripartito esattamente da dove si era fermato, ovvero macinando avversari e gol: la prima dell’anno solare a farne le spese è stata la Serenissima, annullata a domicilio sotto il peso di sei reti. Subito dietro arranca ancora il Borgo Viriglio, arrivato a questo punto al terzo turno di fila senza ottenere la soddisfazione di conquistare i tre punti: la seconda della classe inciampa in casa della Roverbellese (2-1), che così abbandona l’ultima posizione in classifica. A maggior ragione, a questo punto, il Borgo Virgilio più che guardare alla vetta, deve sempre più guardarsi le spalle perché dietro le inseguitrici continuano a essere agguerrite. Il Porto ha conquistato il successo di misura sulla Cannetese, lo stesso dicasi per il Curtatone sul Marmirolo e del Moglia sull’Union Team. Riduce le distanza con la zona alta della classifica La Cantera con il perentorio 5-1 con il quale ha liquidato la pratica Voltesi.

Nella “colonna di destra”, la Mantovana prende una boccata d’ossigeno e guadagna quota dopo aver battuto 2-1 il più quotato Pegognaga. In coda successo importante del Quistello (1-0) sul Monzambano. Nella seconda giornata di ritorno qualche match già degno di attenzione: occhi puntati sul Borgo Virgilio per vedere se saprà riprendersi dalla crisi nel match contro l’Union Team, e su Castiglione-Curtatone.

RISULTATI

Roverbellese-Borgo Virgilio 2-1

Porto-Cannetese 1-0

Serenissima-Castiglione 0-6

Curtatone-Marmirolo 2-1

Union Team-Moglia 1-2

Quistello-Monzambano 1-0

Mantovana-Pegognaga 2-1

La Cantera-Voltesi 5-1

CLASSIFICA

Castiglione 43

Borgo Virgilio 34

Porto 30

Curtatone 29

Moglia 28

Union Team 27

La Cantera 24

Cannetese 22

Pegognaga 22

Serenissima 20

Mantovana 17

Quistello 17

Marmirolo 16

Roverbellese 12

Monzambano 12

Voltesi 10