Ponte Veletta, corsa contro il tempo per ridurre al minimo i disagi

SERMIDE E FELONICA Una situazione che, come prevedibile, sta dando qualche grattacapo al Comune di Sermide e Felonica: si tratta del ponte denominato Veletta, chiuso al traffico per la situazione di ammaloramento in cui si trova ma la cui chiusura sta comportando dei disagi per i residenti della zona. Comune e Consorzio di Bonifica sono al lavoro per avere, al più presto, un progetto di ristrutturazione, e, al contempo, c’è stato anche un incontro con il confinante Comune di Bondeno per ragionare su eventuali percorsi alternativi.

Come noto il Comune di Sermide e Felonica intende mettere mano ai ponti, in massima parte afferenti a consorzi di bonifica, presenti sul territorio, e tra i proritari era stato indicato il ponte Veletta, in zona Felonica al confine con Bondeno. La situazione di ammaloramento del ponte ha suggerito una chiusura immediata dello stesso e ora è corsa contro il tempo per arrivare ad una riqualificazione dello stesso.

Come ci ha ricordato l’assessore Edoardo Maestri, il Comune di Sermide e Felonica ha già avuto un incontro, subito dopo Natale, con il Consorzio di Bonifica di Burana, con cui è stato in sostanza definito un accordo per affidare la progettazione da sottoporre poi alla Soprintendenza. Resta la questione dei residenti e a inizio settimana il Comune ha incontrato l’amministrazione di Bondeno chiedendo un possibile intervento su una via, ricadente nel comune ferrarese e attualmente ammalorata, che fungerebbe da possibile percorso alternativo. Sono comunque allo studio anche altre soluzioni alternative la cui applicazione dipenderà anche dai costi che esse comporteranno.