Mantova Scherma – Vittoria Marcomini ottiene il pass per gli Italiani Cadetti di spada

Bottanuco (Bg) Fine settimana importante per Mantova Scherma, impegnata con alcuni suoi atleti nella seconda prova Regionale Cadetti e Giovani di spada maschile e femminile a Bottanuco (Bergamo). Vittoria Marcomini ottiene il miglior risultato nella giornata di sabato nella categoria Cadetti (Under 17) dove, dopo un girone superato brillantemente con cinque vittorie e una sconfitta, accede direttamente al secondo turno dove sconfigge una rivale bergamasca, perde poi l’accesso ai sedicesimi ma il 18esimo posto finale le regala il pass per il Campionato Italiano di categoria che si svolgerà tra il 16 e il 18 gennaio 2026 a Legnano. Nella gara maschile di pari categoria Alessandro Pecchini (94esimo) e Felipe Rosa non ottengono invece la qualificazione. Domenica sempre Vittoria Marcomini, però, nella categoria giovani si piazza al 70esimo posto e Mirko Tozzo (102esimo). Per entrambi qualificazione rimandata nella categoria Under 20.