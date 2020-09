Mondiale Motocross – Seewer vince il GP Lombardia

Mantova Giornata amara per i colori Italiani al Gran Premio di Lombardia, nona prova del Mondiale di Motocross 2020. Antonio Cairoli perde la leadership iridata, (terzo e 15esimo nelle due manche) a favore dello sloveno Tim Gajser vincitore di gara 2. Trionfo di giornata per Jeremy Seewer su Yamaha, a seguire l’olandese Glen Coldenhoff su Gasgas e lo spagnlo Jorge Prado su Ktm. La MXGP tornerà in pista mercoledì per il GP Città di Mantova; martedì ancora WMX ed EMX250.

Gara 1 – Seewer e la sua Yamaha volano dal cancelletto portandosi dietro la Ktm di Prado, la Gasgas di Coldenhodff e la Ktm di Cairoli. Malissimo Gajser, solo 13esimo. Al giro 2 Prado segna il miglior crono in 1’54”672 cercando così di staccare Cairoli e di avvicinarsi a Seewer, ma lo svizzero resiste. Verso lo scadere dei 25 minuti di gara, mentre i primi tre mantengono le proprie posizioni, la cronaca vive della brutta caduta del russo dell’Husqvarna Evgeny Bobryshev e del tentativo di Gajser di uscire dal pantano in cui si è infilato, ma non va oltre l’ottavo posto. I primi tre giungono al traguardo amministrando meccanica e fisico: primo Seewer su Yamaha, poi le due Ktm di Prado e Cairoli.

Gara 2 – In testa ci sono Prado con Ktm, Febvre su Kawasaki, Gajser in sella a Honda, Paulin e Seewer su Yamaha. Cairoli è settimo e nel tentativo di recuperare, cozza contro la Kawasaki di Desalle e scivola 24esimo. In testa un terzetto di campioni: comanda Prado, poi Febvre, Gajser e Paulin in un frame di soli 4 secondi. Tra Prado e Febvre si accende la lotta con lo spagnolo che rintuzza gli attacchi ed è Febvre che sbaglia nel momento decisivo; ne approfitta Gajser che passa Febvre e si lancia all’attacco di Prado e con un incrocio di traiettorie, ad un “ferro di cavallo”, balza al comando. Mentre i protagonisti di gara 1 sono lontani, Seewer è solo ottavo e Cairoli 12º in lotta con piloti molto più lenti. Gajser trova il ritmo “alla Gajser” e mette ulteriori cinque secondi tra lui e Prado che deve guardarsi dall’azione di Febvre in rimonta. Gajser vince, mentre Prado, Febvre e Paulin sono sotto investigazione per non aver rispettato una bandiera gialla. I tre perdono due posizioni ciascuno. Il nuovo ordine di arrivo: Gajser primo, secondo Coldenhoff su Gasgas, e terzo Seewer (Yamaha) che si aggiudica il GP Lombardia. Al termine della manche il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) è rimasto coinvolto in una caduta ed è stato trasportato grazie all’elisoccorso all’Ospedale di Cremona.

Lorenzo Montagner