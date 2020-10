Strappa la collana ad un anziano e poi scappa con il complice, nei guai una coppia

SERMIDE A Sermide i carabinieri di Rovigo, in collaborazione con l’Arma di Gonzaga hanno arrestato per tentato furto con strappo in concorso: S.E, , 19enne rumeno e M.G. , 19enne nata in Gran Bretagna entrambi domiciliati in provincia di Verona, e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Monica Gheorghe poco dopo le 12 a Crevalcore ha avvicinato una pensionata 74enne e, dopo averla distratta con un pretesto, le ha strappato dal collo la catenina, non riuscendo ad impossessarsene per la pronta reazione della vittima, allontanandosi con un’auto condotta da Stefan Englez. Le immediate attività dei militari hanno permesso di rintracciare e bloccare i responsabili nel comune di Sermide. L’uomo è stato portato in carcere casa a Mantova e la donna presso il proprio domicilio, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il tribunale di Mantova.