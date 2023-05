Tennis Tavolo – Campionati Mondiali, buon debutto di Gaia Monfardini

Durban (Sudafrica) Nella seconda giornata dei Campionati Mondiali individuali di Durban l’Italia saluta con soddisfazione i successi nei 64esimi dei singolari di Gaia Monfardini (in foto), Niagol Stoyanov e Mihai Bobocica. Monfardini (n. 230 del ranking internazionale) ha battuto per 4-2 (13-15, 11-3, 5-11, 11-6, 11-8, 11-9) la cilena Paulina Vega (n. 126). Nel primo parziale l’azzurra della Brunetti Castel Goffredo si è subito portata sul 7-2, è stata recuperata (8-8), ha mancato quattro set-point (10-8, 12-11 e 13-12), in mezzo ne ha annullato uno (10-11) e ha ceduto alla seconda chance (13-14) della sua avversaria. Monfardini è tornata avanti (7-2) e questa volta ha chiuso agevolmente. Nella terza frazione la sudamericana è scattata lanciata (5-1) ed è rimasta in testa fino alla fine. Nella quarta è stata la mantovana a guidare (5-1) e a conservare il margine. Alla ripresa del gioco Monfardini ha insistito (6-2) e ha incamerato il quinto parziale. Nel sesto dal 6-2 è stata riavvicinata (6-5) ed è ripartita (8-5). Gaia ha avuto tre match-point (10-7) e al terzo ha tagliato il traguardo. Nei trentaduesimi sarà opposta alla tedesca Sabine Winter (n. 43).