Mtb – Zaccaria Toccoli (Santa Cruz) sul podio della “Salamina Epic”

Roverbella Zaccaria Toccoli regala il primo alloro al Santa Cruz Fsa Pro Team aggiudicandosi la frazione conclusiva, la quarta, della Salamina Epic Mtb Cup Race, competizione internazionale a tappe che si è svolta in Grecia dal 9 al 20 febbraio. Prima gara singola, poi dall’11 al 14 e dal 17 al 20 due prove a tappe; domenica l’epilogo con un’altra gara singola, un veloce e durissimo cross country Xco di classe C1. Toccoli, come il compagno di squadra Andrea Colombo, 11° nella prova finale, ha disputato tutte le prove concludendo al 3° posto della graduatoria assoluta. «Ero fiducioso – ha affermato il corridore trentino – perché dopo la Epic #3 sentivo che stavo molto meglio. E’ una giornata speciale per me e penso anche per tutta la squadra». In questo contesto sono da sottolineare anche i brillanti risultati colti da Greta Seiwald che, pur saltando gara 4, ha collezionato un 3° posto nella prova singola d’apertura e il successo nella prima frazione a tappe.