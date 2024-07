Dalla Regione oltre 400mila euro per cultura e beni storici

MANTOVA Il bando regionale Unico Cultura 2024 riverserà in provincia di Mantova, sui diversi assi, 402.973 euro per 26 progetti finalizzati alla promozione educativa e culturale, rivolti anche alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario, degli itinerari, dei musei, dei festival di musica , oltre che del patrimonio Unesco e delle aree e parchi archeologici non statale che contribuiscono in modo rilevante alla bellezza e all’attrattività culturale del nostro territorio.

Principali beneficiari saranno Mantova e Sabbioneta, le aree di Monzambano e Castellaro Lagusello

«Tramite questo bando unico, si è inteso stimolare iniziative che dessero vita a nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione», ha commentato il consigliere di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli. Che prosegue: «La cultura è intesa come tutela del patrimonio esistente, ma anche quale fucina di nuove forme di fruibilità e accessibilità, in grado di divenire volàno per aggregare e dare nuovo impulso ai nostri territori. È un’opportunità per avvicinare i giovani e le famiglie alla propria comunità che affonda le radici nel patrimonio culturale, materiale e immateriale, storico, artistico e musicale».

La finalità dell’avviso con una dotazione complessiva di 5,6 milioni, è sostenere progetti e iniziative finalizzati alla promozione culturale a 360 gradi, anche dal punto di vista formativo e educativo, nonché alla valorizzazione di biblioteche, archivi storici, musei e aree e parchi archeologici.