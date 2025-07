Mtb – Virgiliani in luce alla Xc del Garda, Bedegoni ottimo secondo nell’M3

Mantova Gli atleti mantovani si sono messi in evidenza domenica scorsa a San Tommaso di Lonato (Bs), in occasione dell’XC del Garda – Memorial Daniela Papa, evento valido come tappa del circuito Leonessa MTB Cup e dedicato al ricordo di Laura Rizzi. Tra i protagonisti della giornata spicca Lorenzo Bedegoni, dell’FM Factory Bike Team, capace di conquistare un brillante secondo posto nella categoria M3. Fin dalle prime pedalate, Bedegoni ha animato la gara con un entusiasmante duello spalla a spalla contro Alberto Riva del Team Bike O’Clock, che ha poi avuto la meglio di stretta misura sul traguardo, lasciando al mantovano una meritata piazza d’onore. I corridori virgiliani si sono fatti valere anche nelle altre categorie. Nella M1, ottima prova di Younes Sadek del Volta Bike Team, salito sul terzo gradino del podio, seguito al quarto posto da Andrea Brunello del Chero Piping Team Sfrenati, anch’egli autore di una prestazione solida e combattiva. Nella categoria M3, oltre all’argento di Bedegoni, va sottolineato il quarto posto di Davide Battaglia e il nono di Fabiano Pini, entrambi alfieri dell’MTB Novagli. Sempre per il team di Castiglione, da segnalare anche i piazzamenti da podio di Luca Mutti, terzo tra gli M4, e del compagno di squadra Giovanni Malinverno, anch’egli terzo nella categoria M5. (bio)