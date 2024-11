Pallavolo – La Schiantarelli Asola schiera due squadre nel campionato femminile U12

Asola Nel fine settimana prenderà il via il campionato under 12 femminile di pallavolo; per la prima volta parteciperanno ben due squadre della SSD Schiantarelli. Per volontà del direttore, Ercole Vecchi, e con la supervisione logistica di Emanuele Zanoni, infatti, il presidente Fabio Marconato ha richiesto ed ottenuto l’affiliazione alla Federazione Italiana di Pallavolo. Da quest’anno, quindi, il minivolley e le squadre under 12 non si appoggeranno alla Pallavolo AsolaRemedello, ma avranno un loro percorso autonomo. La collaborazione con la storica squadra del territorio comunque proseguirà, perché la neonata Schiantarelli Asola Volley continuerà a crescere atlete e atleti che avranno il loro naturale sbocco verso le più alte categorie giovanili dell’AsolaRemedello.

I numeri degli iscritti sono in costante crescita, sia per le vittorie conseguite dalle nostre squadre nazionali sia, soprattutto, per merito del lavoro che si sta svolgendo da anni sul territorio, grazie anche alla collaborazione con la scuola primaria di Asola. Lavoro che non si è fermato neppure durante il periodo della pandemia. Ma vediamoli questi numeri: quasi 40 bambini, divisi in due gruppi, nati tra il 2015 e il 2018, sono iscritti a Volleyando (Volley S3, ex minivolley) affidato ormai da anni alle esperte cure di Annalisa Bettegazzi; 19 ragazze (compresi 2 maschi) nate nel 2014 vanno a formare la squadra Schiantarelli Asola Volley “Luna”, guidata dalla giovane Giorgia Ottoni, nuova entrata in società; altre 20 ragazze nate nel 2013 formano la squadra “Sole” sotto le direttive dell’instancabile Bettegazzi, coadiuvata dai giovani Simone Corti e Maddalena Denti.

«Sono molto soddisfatta di questa scelta – afferma l’allenatrice – e ringrazio la società, nelle persone del presidente Marconato e del direttore Vecchi perché fanno in modo di rendere il mio lavoro più efficiente. Quest’anno, infatti, è stata acquistata una rete più lunga per sfruttare al meglio lo spazio della palestra e mi è stato concesso uno spazio al palazzetto per dividere il numeroso gruppo del Volleyando. Un grande ringraziamento va anche ai genitori che si sono messi a disposizione come dirigenti/arbitri e agli sponsor che hanno regalato alle ragazze le tute di rappresentanza».

L’appuntamento per tutti i tifosi è per le partite in casa, nella palestra delle scuole medie, il sabato pomeriggio alle 16.