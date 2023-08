Lubiam: “Tessuti ad arte” in anteprima

MANTOVA Anche per la prossima edizione della manifestazione culturale “Piccola Parigi” di Quistello, che si terrà domenica, si rinnova la collaborazione tra il mondo dell’iniziativa artistica e l’azienda di abbigliamento e accessori mantovana Lubiam, come già anticipato da questo quotidiano. Quest’anno, in particolare, si darà vita all’esperienza “Tessuti ad Arte”, sostenuta da Lubiam e curata dalla storica Renata Casarin, sotto la direzione artistica di Caterina Borghi. I tessuti, tutti donati dalla casa di moda, sono stati personalizzati dagli artisti che hanno preso parte alla proposta. Diventeranno oggetti d’arte o saranno rielaborati in modo del tutto inedito dalla sartoria sociale Drittofilo, che offre formazione e impiego a donne in difficoltà. I pezzi realizzati saranno poi messi in vendita e il ricavato andrà a supporto dello sviluppo dell’attività del laboratorio stesso. Lo scorso anno a essere protagoniste del progetto firmato Lubiam sono state le giacche del marchio mantovano conosciuto a livello internazionale, rielaborate da noti artisti e messe poi all’asta durante un evento speciale, sempre a per assecondare il progetto sociale Drittofilo. Domenica prossima saranno anche studenti dell’Accademia di Torino e di Bologna a partecipare all’iniziativa. Questi gli autori per “Tessuti ad Arte” 2023: Claudio Baroni, Giuseppe Billoni, Romano Boccadoro, Caterina Borghi, Viviana Buttarelli, Sonia Costantini, Maurizio Donzelli, Nadia Fanelli, Silvia Gaffurini, Stefano Grasselli, Armida Gandini, Antonio Haupala, Gianni Mantovani, Ikari Miyata, Giuliana Natali, Teresa Noto, Gianni Osgnach, Loredana Pasini, Beatrice Pastorio, Paola Pezzi, Giuseppe Rovesti, Paola Sabatti Bassini, Kazunori Takeuchi, Ida Tampellini e Motoko Tsuno.

Appuntamento a domenica, nelle vie principali di Quistello, per vedere dal vivo l’esito del progetto.