Terza dose: Mantova è al 30%

MANTOVA Nelle ultime settimane, la campagna vaccinale ha visto una ripresa importante nel numero di dosi effettuate, con l’eccezione della settimana di Natale (i dati degli ultimi giorni sono comunque in consolidamento). A partire da metà dicembre è stata aperta anche la campagna vaccinale per i bambini sotto i 12 anni e fino allo scorso 26 dicembre si sono contate oltre 2600 prime dosi ai bambini delle province di Mantova e Cremona, 1,257 delle quali relative a Mantova. Attualmente il dato relativo alle prime dosi nella nostra provincia è di 293.671 somministrazioni, pari al 72,77% della popolazione target, dove però va specificato che la campagna vaccinale allargata agli Under 12 ha fatto lievitare la popolazione target da 318mila a 403mila soggetti vaccinabili. Attualmente le seconde dosi (comprese anche le dosi uniche) somministrate nel Mantovano sono 317.095, pari al 78,57%, mentre le terze dosi sono 124.277 (30,79%).