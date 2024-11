Rugby – Weekend trionfale per le giovanili del Viadana. Mantova U18 ko a testa alta

Viadana I risultati delle giovanili scese in campo nello scorso weekend.

U18: Viadana-Rovato 34-0

Il responsabile tecnico commenta: «Domenica la squadra ha saputo prendersi una vittoria importante per il nostro percorso, merito soprattutto di una difesa solida che non ha concesso nulla agli avversari. Purtroppo dalla piazzola sono mancati alcuni punti che avrebbero potuto rendere il bottino ancora più ricco, ma la prestazione complessiva è stata comunque buona. Un applauso alla squadra per l’impegno e la determinazione».

U16: Rovato-Viadana 3-40

L’U16 ha vinto contro il Rovato con una difesa solida e buone azioni in attacco, trasformando le occasioni in mete nella seconda parte del match.

U14: Noceto-Viadana 0-133

Viadana ha dominato contro un Noceto che si è presentato con solo 10 giocatori e ha schierato tre viadanesi sostituiti nel secondo tempo. «Il dato positivo – dice coach Covanti – è che i ragazzi con meno esperienza hanno avuto un’iniezione di fiducia giocando l’intera partita».

Under 14 femminile

Nella tappa unica a Seriate, ha migliorato il proprio gioco in un torneo 7 contro 7, affrontando squadre come Colorno e Cus Milano. Le ragazze hanno mostrato impegno e miglioramento continuo.

Under 18 femminile

Nella tappa unica a Marudo, ha giocato la sua prima partita in collaborazione con la Leonessa Rugby, dimostrando buona sintonia e grande impegno. Il tecnico Claudia Salvador ha evidenziato il successo della collaborazione.

Rugby Mantova Under 18

La squadra cittadina ha dato l’anima davanti ai propri tifosi al “Migliaretto”, ma si è dovuta arrendere (17-40) contro il Rugby Milano 1, una delle formazioni più forti del torneo. I virgiliani hanno dimostrato comunque grande impegno e passione, senza sfigurare di fronte ad un avversario di altissimo livello. «I ragazzi hanno fatto del loro meglio – ha sottolineato coach Edoardo De Berti – conoscendo il valore e la forza dell’avversario e, soprattutto, le nostre difficoltà a causa di diverse assenze, non posso che essere soddisfatto ed orgoglioso di loro. Ora ci prepareremo per la prossima partita di domenica, contro un altro avversario importante come il Calvisano. Il rientro di alcuni ragazzi sicuramente potrà darci una grossa mano».