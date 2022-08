Pallavolo – L’Inox Rivalta si rinforza con Sara Mazzi. Quattro new entry per l’Intermedia Medole

Mantova Ultimi fuochi di mercato per quanto riguarda le big mantovane di pallavolo. L’Inox Meccanica Rivalta, neopromossa in Serie B2, ha completato l’organico con l’innesto di Sara Mazzi, universale d’attacco che può fare sia la schiacciatrice che la centrale. Cartellino di proprietà della Nardi Volta, Sara ha giocato anche nel Porto e nell’ultima stagione nel Blu Volley Padova in Serie C. Il club rivaltese ha vinto la concorrenza di Orotig Peschiera e Zevio assicurandosi un’atleta versatile ed affidabile.

Ci spostiamo ora a Medole dove Elena Bottarelli (palleggiatrice), Sveva Massaro (palleggiatrice), Elisa Porta (centrale) ed Elisa Raimondi (centrale) sono le prime quattro novità nell’organico della Re/max Intermedia, che ripartirà dalla Serie C, sotto la guida di Patrizia Amadori, dopo aver ceduto il titolo di B2 alla Polriva. Le ex Medole Sabrina Bianchini (palleggiatrice) e Chiara Patelli (centrale) resteranno invece in B2 giocando con l’Orotig Peschiera. Segnaliamo inoltre che la mantovana Viola Pedretti (opposto) torna al Piadena, neopromosso in B1, dopo la stagione all’Esperia Cremona culminata con la promozione in A2; in passato ha giocato con Virgilio, Viadana e Volta.

Beach volley – Questo weekend è in programma al Pero la seconda edizione del torneo di beach volley 2×2 misto (sabato), 2×2 maschile-femminile (domenica). Al momento risultano iscritte 60 coppie. Info Cristian Verri (347/2748383).