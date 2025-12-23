Pallavolo Prima e Seconda Div f – Le regine Volta e Castellucchio a segno. La Piccola Atene conquista il primato

Mantova In Prima continua la lotta in vetta per la promozione in D tra Volta e Castellucchio, appaiate a quota 27. Nella decima di andata, le collinari sfruttano il turno casalingo piegando l’Asolarem, mentre Castellucchio passa a Quingentole sul campo dell’Universal. Negli altri tre incontri in calendario, Villa Poma fa bottino pieno a Moglia, Goito supera il fanalino Luca Passarotti Davis, ancora fermo al palo, mentre Solferino vince lo scontro diretto casalingo con la Pallavolo Mantova. In zona retrocessione quindi sempre Mq, Porto e Davis. Nel girone A della Seconda, dopo la sconfitta contro San Lazzaro Verde, pronto riscatto del Pomponesco a Solferino (collinari ancora a 0). Sempre in collina, colpo de La Piccola Atene a Volta sulla Nardi: con questi tre punti Sabbioneta si porta in vetta, anche perché San Lazzaro Verde non ha disputato, perché rinviata, la gara interna con San Leone Magno. Successo esterno anche per il Gs Universal, vittorioso a Porto con l’Aci Blu. Nel girone B, San Lazzaro Rosa resta saldamente leader, stavolta mettendo sotto Medole. Piubega sfrutta il turno casalingo con il fanalino Borgo Virgilio, mentre Rigo&Riva, al tie-break, sbanca Levata.