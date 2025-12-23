Tennis Tavolo – Asola fa l’en plein, poker di successi per l’Alfa Food

Mantova Domenica scorsa le formazioni dell’Asola hanno concluso la settima e ultima giornata di andata dei campionati con l’impegno casalingo allo “Schiantarelli”. La squadra di C2 (Gaboardi, Storti e Tessaroli) è uscita vittoriosa per 4-3 dal confronto con il Coniolo Artiflex (L. Sandrini, M. Sandrini e Verdi), portandosi al secondo posto in classifica, a pari merito con Bagnolese e Gruppo Giovanile San Michele. La D2 (Cappelli, Perini e Ventura) ha affrontato il San Lazzaro (Brakh, Brusoni e Lipreri), vincendo per 5-2, mentre la D3 (Monegatti, Motta e Zanitoni) ha battuto l’altra formazione del San Lazzaro (Antonioni, Piva e Zagni) per 6-1. I campionati riprenderanno l’1 febbraio ad Asola, con la prima giornata dei gironi di ritorno. La squadra di C2 incontrerà il Montichiari, la D2 sarà opposta al San Benedetto Po e la D3 affronterà la Brunetti Castel Goffredo. Brilla anche l’Alfa Food Bagnolese. Nell’ultima di andata 4 successi e un ko: la C1 ha vinto 5-1 con Reggio, la C2 4-3 con Montichiari e la D2 A ha perso a Brescia 4-3. 7-0 invece per la D2 B con l’Azzurra King. E altro 7-0 per la D3 A col Suzzara. Alla fine del girone, la C1 è terza (Frigeri, Frignani, Freddi e Cristina Semenza), mentre la C2 (Valentino, Dalmaschio, Bertolini e Picchioni) è in seconda posizione. Seconda anche la D2 A (Tasselli, Michelini e Ferrarini), mentre la B (Raffaele e Giacomo Buganza, Ventola e Pagliarini) è in vetta. La D3 A (Baracchi, Ambrosini, Vitale e Bimbati) chiude in terza posizione ed è sesta la B (Daniele e Matteo Varini e Martino e Romeo Torresani).