Pallavolo serie A1 f – A Chieri oggi l’andata play off, ma la Vbc è in quarantena

CASALMAGGIORE La Lega Pallavolo serie A ha comunicato le nuove date del primo turno dei play off. Dopo i casi di positività della Vbc, ultimo tampone lunedì con sei atlete positive e alcuni dirigenti e l’impossibilità di scendere in campo per le date fissate per il 19 e il 24 marzo, gara-1 e gara-2 fra Casalmaggiore e Chieri per il passaggio del primo turno sono state fissate per oggi, alle ore 19 a Chieri, e domenica 28 a Cremona alle ore 17. Ma dopo l’esito dell’ultimo tampone le rosa sono in quarantena, stabilita dall’Ats Valpadana, fino martedì 30. Il comportamento non lineare tenuto in questo campionato lascia perplessi dopo che Stufi e compagne hanno acquisito sul campo il diritto a disputare i play off senza avere nella regular season un caso di positività. Altre squadre hanno beneficiato di periodi ben più lunghi per recuperare le loro partite. Anche allargare il numero delle squadre a 12 nei play off non è sembrato ottimale visto il Covid. E cosa succederà se durante i play off altre squadre avranno lo stesso problema? Un epilogo che lascia perplessi. (s)