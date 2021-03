Calcio a 5 Coppa Italia – Saviatesta a Eboli. Jeffe “congelato”

MANTOVA Questa sera a Eboli torna in campo il Saviatesta Mantova per il turno preliminare di Coppa Italia: chi vince accede alla Final Eight di Rimini, che si disputerà a fine aprile. A guidare la squadra, in questa occasione, però, non sarà l’allenatore Jeffe, ma il direttore generale Cristiano Rondelli: la posizione del tecnico brasiliano è congelata. Non si tratta di un esonero, almeno per ora, piuttosto di una pausa di riflessione. In ogni caso sarà il dirigente a guidare i giocatori in questa lunga trasferta. Stasera dunque in campo alle 20.30 sul parquet del PalaSele, della cittadina campana. Come prevedibile, tra i biancorossi ci saranno alcune defezioni, ma non tanto per preservarli in chiave campionato, due di loro sono out per indisposizione: il portiere Savolainen e Petrov. Ma niente paura, non ci sono sintomi strani: tutto il gruppo ha fatto i tamponi, come da protocollo e sono risultati negativi. Tra i pali biancorossi, dunque, giocherà il rumeno Solosi. Recuperato invece il pivot Ganzetti, in queste settimane alle prese con qualche acciacco fisico ricorrente: stringerà i denti e sarà della partita.

«La partita di Eboli ci darà indicazioni utili per la gara fondamentale contro Pescara – ha spiegato Rondelli, che ha già guidato i biancorossi in una occasione quest’anno, nella gara vinta contro il Sandro Abate -, e non affronteremo la gara solo per onore di firma: giocare la Final Eight di Rimini sarebbe un fatto importante, sia per il prestigio della manifestazione, sia perché potrebbe tornare utile qualora dovessimo disputare i play out. Quindi liberiamo la mente e giochiamola».

C’è anche una rivincita sportiva da prendere in questo turno preliminare di Coppa: la Feldi Eboli rimontò al Neolù dal 5-1 al 5-6, dando il via alla grave crisi dei biancorossi, che da quella volta non hanno più raccolto un punto in campionato. Forse servirà una rivincita con i campani per sbloccarsi dall’impasse: questo è l’auspicio.

«Abbiamo fatto una buona rifinitura – conclude il dg -, cerchiamo di prenderci una rivincita sportiva per preparare al meglio le ultime due gare della regular season».

Questi gli arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa) e Fabio Cozza (Cosenza). Cronometro: Pasquale Crocifoglio (Napoli).