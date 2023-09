Pallavolo serie A1 f – La Vbc sfida il Vallefoglia a Zola Pedrosa

Casalmaggiore A una settimana dall’ennesima avventura in A1 la Vbc Trasporti Pesanti fa le prove generali. A Zola Pedrosa (Bo) Perinelli e compagne affrontano la Megabox Vallefoglia, allenata dall’ex tecnico delle rosa Andrea Pistola. Coach Musso deve preparare la prima sfida di campionato in programma sabato 7 ottobre al PalaRadi con Bergamo. Ancora non potrà disporre di due titolari, della palleggiatrice americana Hancock e della centrale olandese Lohuis, il cui arrivo a Casalmaggiore dovrebbe essere imminente. Una situazione non semplice da gestire proprio nell’immediata vigilia del campionato. Preoccupa la situazione di Hancock ferma per un trauma cranico da un po’. L’allenamento congiunto con Vallefoglia è fissato per le ore 17. Probabile che coach Marco Musso metta in campo il sestetto che farà il suo debutto in campionato sabato prossimo con Bergamo, affidando la regia della squadra ad Avenia

Sergio Martini