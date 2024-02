Antonino Zangara è il “Volontario dell’Anno” a Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO La giunta comunale ha deciso di assegnare ad Antonio Zangara il premio di “Volontario dell’anno 2024”, riconoscimento istituito nel 2019 dall’amministrazione comunale riservato generalmente ai “veterani” che per diversi lustri si sono dati da fare per la comunità. Zangara, colonna degli Amici del Forte APS di Borgoforte, si è distinto per diversi motivi, fra i quali la gestione e la manutenzione ed accessibilità al parco usato prevalentemente dalla popolazione locale e dai giovani nonché all’orto botanico realizzato all’interno del contesto associativo, per l’impegno e la sensibilità dedicati alle persone con disabilità e fragilità con svariati progetti sostenuti anche da altre associazioni nei quali egli è risultato uno dei principali promotori e più in generale per la costante attenzione ai bisogni della collettività.

«Un premiodoveroso – evidenzia il sindaco Francesco Aporti -, anche per il fattivo contributo e la passione rivolti alla realizzazione di progetti per i giovani, per l’attenzione alle questioni ambientali e per le iniziative promosse che hanno consentito di affiancare cura dell’ambiente e sostegno alle persone disabili e fragili». A Zangara è stato riconosciuto anche l’impegno “trasversale” con diverse associazioni presenti sul territorio dell’ex Comune di Borgoforte. «Si è inoltre distinto – aggiunge Aporti – per l’impegno nell’ambito della locale sezione Avis, di cui è stato più volte presidente e membro del direttivo, oltre che per l’attività svolta come amministratore comunale in veste di sindaco». Zangara succede a Ivano Mossini (Polisportiva, premiato nel 2019), Ugolino Marchiò (Avis Borgoforte, nel 2020 alla memoria), Bruno Finardi (Assistenti Civici Volontari, 2021), Urbana Mirandola (associazione “Aurora”, 2022) e Fausto Scansani (Protezione civile “Sirio, 2023).

Matteo Vincenzi