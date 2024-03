Pallavolo serie A1 f – Vbc ancora in corsa per i play off: oggi la sfida con Chieri

Casalmaggiore Si gioca tutto nell’ultima giornata di regular season. La partecipazione ai play off è ancora nelle corde della Vbc Trasporti Pesanti che deve però sperare in una serie di risultati concomitanti di non facile raggiungimento. Il penultimo posto del girone di andata è solo un brutto ricordo per una formazione che è stata fra le migliori nella seconda parte del campionato. Con tutte le partite in contemporanea, a partire dalle ore 17, Perinelli e compagne devono per prima cosa battere Chieri, quinta forza del campionato e recente vincitrice della Coppa Cev. E devono, impresa non facile, vincere da tre punti in attesa di conoscere i risultati di Pinerolo, Vallefoglia e Roma che precedono la Vbc in classifica di tre lunghezze. Per centrare i play off, basterà per loro un punto ma se almeno una delle formazioni che la precedono non dovesse fare punti tornerebbe in gioco il quoziente set che dovrebbe essere favorevole alle rosa. E la Vbc vista all’opera nel girone di ritorno è una delle formazioni più in palla, dopo aver battuto Novara, Milano e Vallefoglia. I play off sarebbero un premio per quanto fatto nel girone di ritorno e oggi la squadra sarà sostenuta in Piemonte da un buon numero di tifosi che credono nell’impresa possibile. Sognare si può, in attesa del verdetto finale.

Sergio Martini