Pallavolo serie A1 f – Vbc, mission impossible in casa a Scandicci

Casalmaggiore Dopo la vittoria di Trento la Vbc trova sul suo cammino la corazzata Scandicci. La scalata verso la salvezza è appena iniziata, ma Perinelli e compagne guardano con più fiducia al prosieguo del cammino, anche se sono al penultimo posto della classifica. Paradossalmente però la Vbc Trasporti Pesanti ha fatto meglio con le formazioni più forti, mentre ha lasciato troppi punti per strada con le formazioni alla sua portata. Il tecnico Pintus ha preso in mano la squadra dopo l’esonero di Musso e sembra che in palestra si respiri un clima diverso. Scandicci, terza forza del campionato, è con Milano la formazione che proverà a strappare a Conegliano lo scudetto. Casalmaggiore ha dunque meno da perdere e potrebbe approfittare di una prova non al top delle toscane. Fischio d’inizio alle ore 21 al PalaRadi, mentre Cuneo e Bergamo, le formazioni che precedono le rosa in classifica, si affrontano alle ore 17. Non è stata ancora decisa la data del recupero con Novara, sempre a Cremona. Inutile dire che serve il sostegno dei tifosi.

Sergio Martini