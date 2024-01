Pallavolo serie A3 – Gabbiano per i 3 punti con il fanalino Wimore

Mantova Riprende il volo del Gabbiano. In quel di Salsomaggiore Gola e compagni sfidano, in un match testa-coda, il Wimore Salsomaggiore. 31 punti dividono le due squadre, ma non per questo la formazione parmense va presa sottogamba, in un un girone dove non ci sono grandi differenze di valori fra le prime formazioni e le ultime. Il Gabbiano vanta tre punti di vantaggio sul San Donà, vittorioso in settimana con Brugherio, e sette su Savigliano. Le tre prime formazioni del girone sono impegnate in trasferta. San Donà fa visita a Belluno, mentre Savigliano è a Brugherio. Coach Serafini dovrà ancora fare a meno dell’opposto Novello. La distorsione alla caviglia di Coppa Italia lo terrà fermo ancora per circa un mese e al suo posto probabile l’impiego del giovane Massafeli, a meno che il tecnico opti per soluzioni diverse. Probabile che però riparta dal sestetto che ha iniziato il match con Sarroch, nel quale i biancazzurri sono tornati alla vittoria con Sarroch dopo il passo falso, unico del campionato, con Savigliano. Fischio d’inizio, per la gara valevole per la quarta giornata di ritorno, alle ore 18. Il pericolo più grosso è quello di affrontare la partita non con la necessaria concentrazione, ma il Gabbiano non lo ha mai fatto finora. Ricordando sempre che non ci sono formazioni nettamente meno forti di altre, ma c’è tanto equilibrio di valori. «Affrontiamo l’ultima formazione della classifica – afferma il ds Nicola Artoni: ma che ha fatto qualche punto ultimamente. Non va sottovalutato l’impegno e bisogna scendere in campo concentrati da subito, con il giusto approccio. Senza prendere sottogamba l’avversario, ma consapevoli della nostra forza».

Wimore Salsomaggiore: 3 Leoni, 5 Boschi, 7 Van Solkema, 9 Zecca (L), 10 Cantagalli, 11 Beltrami, 12 Bucciarelli, 14 Bussolari, 18 Alberghini, 19 Riccò, 20 Scita, Monica (L), 23 Conforti, 30 Bulfon. All.: Mattioli.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Sergio Martini