Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore, primo punto in campionato

Casalmaggiore Dopo la sconfitta in casa con Macerata, arriva per la Volleyball Casalmaggiore il primo punto in campionato, nella trasferta di Santa Croce sull’Arno con Castelfranco. Contro la formazione di Marco Bracci, le rosa sfiorano il successo dopo essere state sotto 2-0 e avendo, nel tie break, la possibilità di vincere la partita. Il quinto set interminabile si chiude però sul 22-20 per le toscane dopo quasi due ore e mezza di partita e alcune palle match per Pincerato e compagne. Alle rosa non sono bastati i 32 punti di Montano e i 26 di Costagli, ma Casalmaggiore torna dalla Toscana sconfitta e con buone sensazioni rispetto alla prima sconfitta con Macerata. Detto della rimonta delle rosa, da 0-2 a 2-2, nel tie break si arriva 14-12 per le locali. Tre match point Casalmaggiore li ottiene sul 16-15 e 17-16 e 18-17. Ma la vittoria e i due punti vanno alle toscane. Coach Napolitano ha potuto recuperare Dalla Rosa mentre ancora non utilizzata la croata Grbavica. Queste le parole di Francesca Dalla Rosa a fine match: “Siamo riuscite ad arrivare al tie-break e dopo l’inizio non era scontato. Sotto ancora 8-3 abbiamo dato un segnale di forza e determinazione. Siamo migliorate in ricezione e in attacco, possiamo fare meglio nella fase muro-difesa, Ripartiamo dalle cose buone viste in questa trasferta toscana”. Sabato a Cremona arriva Mondovì.

Zuma Castelfranco-Volleyball Casalmaggiore 3-2 (25-19, 25-21, 23-25, 18-25, 22-20)

Zuma: Ferraro 4, Zuccarelli (K) 14, Colzi 17, Fucka 20, Salinas 17, Lotti 7, Bisconti (L), Tosi, Fava 1, Vecerina, Moschettini. Non entrate: Tesi. All. Bracci-Ficini.

Casalmaggiore: Pincerato (K) 1, Montano 32, Nwokoye 13, Perletti 3, Costagli 26, Dalla Rosa 13, Faraone (L), Ribechi, Nosella, Marku. Non entrate: Cantoni, Grbavica. All. Napolitano-Beccari.

Durata set: 27′, 26′, 31′, 28′, 30′. Tot: 142′

Sergio Martini