Pallavolo serie A3 – Baldazzi promuove il Gabbiano ”Abbiamo dimostrato carattere”

Mantova Inizia con una vittoria il terzo campionato di A3 del Gabbiano FarmaMed nel debutto con Mirandola al PalaSguaitzer. Dopo due ore di gioco, Gola e compagni si sono imposti per 3-1, conquistando i primi tre punti contro un avversario coriaceo. Uno dei protagonisti è stato l’opposto Alberto Baldazzi, tra i pochi rimasti del roster della scorsa stagione. Punto di forza della squadra – 20 punti a referto con 3 ace, 1 muro e il 42% in attacco – è stato una spina nel fianco della formazione modenese, in attacco e in battuta. «Abbiamo vinto una partita tutt’altro che facile – commenta – contro una formazione neopromossa ma che vanta esperienze importanti nella categoria e ha giocatori di livello. Quasi sempre abbiamo dovuto rincorrere e, tranne che nel terzo set, siamo stati bravi a non mollare. Va da sé però che dobbiamo approcciare i set in maniera diversa». Le cose più positive? «Abbiamo retto sul piano fisico e soprattutto mentale e non era facile, mettendo in mostra le nostre potenzialità. Abbiamo battuto molto bene e, oltre agli 8 ace, non tantissimi, abbiamo messo in difficoltà la ricezione modenese costringendo spesso il palleggiatore a giocare palla alta. Dopo aver perso il terzo ero preoccupato, perché si sa come vanno a finire a volte le gare. Siamo partiti nel quarto ancora in difficoltà perché Mirandola aveva azzeccato alcuni cambi. Dopo il 15, il turno di battuta di Baciocco e il finale di set di Pinali hanno capovolto la situazione e siamo andati a vincere». Baldazzi sottolinea l’importanza del successo: «Abbiamo vinto da tre punti nella prima di campionato che è sempre un incognita. Con alti e bassi quando devi rompere il ghiaccio. Serve più costanza nella gestione dei set e lì dovremo migliorare. Ma siamo arrivati alla prima di campionato dovendo superare alcuni problemi fisici e con Maiocchi che ha fatto la prima brevissima apparizione in campo. La squadra è giovane e non mi posso sbilanciare sul futuro. Ma ha carattere, e lo si è visto con Mirandola. Sarà un campionato con un livello di gioco più alto rispetto a quello passato». Baldazzi parla delle prossime partite: «Siamo attesi da due trasferte (con Savigliano e a Belluno, ndr) e giocare fuori casa è sempre più impegnativo. Cercheremo di farci trovare pronti e scopriremo le nostre possibilità strada facendo. Belluno, Acqui e Sarroch le squadre più toste. Buono l’apporto dei tifosi al PalaSguaitzer».
Sergio Martini
Pallavolo serie A3 – Baldazzi promuove il Gabbiano ”Abbiamo dimostrato carattere”
